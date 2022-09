Türkiye Gazetesi

Ege Denizi’nde Yunanistan sahil unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler felaketi yaşadı. İkisi bebek, üçü çocuk, biri kadın toplam altı kişi boğularak can verdi. Mülteciler, çocukların cesedini bacaklarından tutarak kıyıya kadar yüzmeye çalıştı. Bu acı tabloyu fark eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, hemen bölgeye intikal etti. Ekipler, 73 kişiyi sağ salim kurtarırken cansız bedenleri de kıyıya çıkardı. Oğulları 9 aylık Asım, 4 yaşındaki Abdulvahap ve eşini kaybeden Muhammed Berjas, o dehşet anlarını anlattı.

"DALGA YAPIP BOTUMUZU DEVİRDİLER"

Morgdan ailesinin cenazesini alan Berjas “Lübnan’ın Tripoli Limanı’ndan bir tekne ile İtalya’ya gitmek üzere denize açıldık. Rodos adası yakınlarında yakıtımız bitti. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine durumu anlattık. Bizi teknemizden kendi gemilerine çıkardılar; dövdüler, değerli eşyalarımızı aldılar, su bile vermediler. Saatlerce gezdirdiler, nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sonra bizi gruplara ayırarak can sallarına bindirdiler. Ben ve ailem dördüncü can salındaydık. Yunan gemisi birden manevra yaptı ve büyük bir dalga botumuzu devirdi. Botun zaten havası inikti, kapatma tıpasını bile takmamışlardı, can mücadelemiz başladı. Eşim ve çocuklarım suya düştü. Sabaha kadar onları tutmaya çalıştım ancak çok su yuttular, dayanamadılar. Karımı, oğullarımı, baldızımı, yeğenimi kaybettim. Amcam ile oğlu hâlâ kayıp. Ailemi yok ettiler. Yunanistan’a dava açacağım. Bize Türk askerleri sahip çıktı. Hepsine çok teşekkür ederim” dedi. Öte yandan, bir helikopter, iki sahil güvenlik botu ve dalış timleri denizde ceset aramaya devam ediyor.

AB, YUNANİSTAN'A SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülüğü, Ege Denizi’ndeki can kayıpları sebebiyle üzüntü duyduklarını bildirdi. Sözcülükten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Türkiye’nin bildirdiği bu olayda olduğu gibi bu tür trajedilerin engellenmesi için bütün tedbirlerin alınmasının önemini hatırlatıyoruz. Üye ülkeleri, denizde yardım isteyenlerin güvenliğinin sağlanması için defalarca uyardık. Ulusal makamların, gerçekleri ortaya çıkarmak ve yanlışların takibini yapmak amacıyla her türlü suçlamayı soruşturmasını bekliyoruz.

