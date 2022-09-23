Türkiye Gazetesi

İstanbul'da duyanları şaşkına çeviren bir hırsızlık yaşandı. Eminönü Yeni Cami'nin karşısındaki meydanda bulunan ve İstanbul'un simgeleri arasında yer alan 'simitçi heykeli'ndeki bronz simitler çalındı. Bir vatandaşın simitlerin çalındığını fark edip Fatih Belediyesi'ne haber vermesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatılırken, simitlerin ne zaman çalındığıyla ilgili net bir bilgiye ulaşılamadı.

"ÇALANLARI KINIYORUM"

Vatandaşlar, akılalmaz hırsızlığa tepki gösterdi. İstanbul'a gezmek için geldiğini belirten Ahmet Taş "Burası İstanbul'un simgelerinden biriydi, kültürel bir değeri vardı, gerçekten yazık. Çalanları kınıyorum" derken, Murat Can isimli vatandaş da bu hırsızlığa inanmakta zorluk çektiğini belirtti. Can, "Buradaki simitleri görmüştüm ve fotoğraf çekilmiştik. Bronzmuş simitler, çok kötü. Tarihi eserler bile çalınıyor ama bunların çalışması çok ilginç" ifadelerini kullandı.



Vatandaşlar, heykeldeki bronz simitlerin çalınmasına tepki gösterdi

"10 KİLO, 100 KİLO DA OLSA NE OLACAK?"

Eminönü Meydanı'ndaki çiçek satıcılarından Ahmet Yavuz ise simitlerin çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Simitlerin 2-3 gün önce yerinde olduğunu belirten Yavuz, "10 kilo, 100 kilo da olsa ne olacak? Bütün turistler buraya gelip fotoğraf çektirirdi. Gerçekten yazık" dedi.

"AFİYET OLSUN ÇALANLARA"

Vatandaşlardan biri hislerini "Niye çalarlar ki birkaç bronz simidi. Afiyet olsun çalanlara. Ne diyelim ki?" sözleriyle dile gerirken, bir esnaf da "Çok para edecek değerli bir şey de değil. 3-4 gündür gelip simitleri soruyorlar. Umarım bulunurlar" dedi.

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