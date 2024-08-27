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Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana Mobilyacılar Sitesi&#039;nde yangın! 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Alevlerin sıçradığı bitişikteki 5 iş yeri dahil hepsi kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TOMA'LAR DA BÖLGEDE

Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Adana Mobilyacılar Sitesi'nde yangın! 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi - 1. Resim

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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