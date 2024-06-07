Akrep ya da ıstakoz sanıyorlar! İsmini duyan şaşırıyor, kırmızı listede yer alıyor

Türkiye'de nadir görülüyor, nesli tükenme tehlikesi var... Yaban kedisi cep telefonu ile görüntülendi

Türkiye'de nadir görülüyor, nesli tükenme tehlikesi var... Yaban kedisi cep telefonu ile görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenen türler arasında kırmızı listede bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen geyik böceği (Lucanus cervus) Elazığ'da görüntülendi.

Türkiye'de sadece Hatay'daki Amanos dağlarında yaşadığı bilenen, başta Japonya olmak üzere dünyada bazı ülkelerde değerli olan 6 taraklı geyik böceği, Elazığ'ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde görüldü.

Böceğin farklı olması nedeniyle o anları cep telefonu ile kayda alan vatandaş ardından böceği doğal yaşam alanına bıraktı. Merak edip internetten araştırma vatandaş, böceğin nesli tükenme altında olduğu geyik böceği olduğunu fark etti.