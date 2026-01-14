Tekirdağ Çorlu'da trafik polisinin alkollü sürücülere yönelik yaptığı çevirmede durdurulan S.Y. isimli sürücü alkollü çıktı. Ceza yememek için polise dakikalarca dil döken S.Y., "Ben polis olacak adamım boyum da uzun" ifadelerini kullandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından trafiğe çıkan sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan trafik çevirmesinde durdurulan araç sürücüsü S.Y. yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı.

Alkollü sürücüden ilginç sözler: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun

"POLİS OLACAK ADAMIM"

Polis ekiplerine dakikalarca dil döken S.Y., "Arabayı bağlamayın, babamı da aramayın, ehliyetli ağabeyim aracı gelip teslim alsın. Ben üniversite okuyorum, polis olacağım. Bakın abi ben polis olacak adamım, boyum da uzun" dedi.

SÜRÜCÜ BELGESİNE 6 AY EL KONULDU

Polis tarafından sürücüye alkollü araç kullanmaktan para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 6 ay geçici süreyle el konuldu. Sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası