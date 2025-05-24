Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Almanya'daki işini bırakıp Türkiye'de dolmuşçu oldu! Marmara Depremi sonrası gittiği gurbetten 26 yıl sonra bu yüzden dönmüş...

Almanya'daki işini bırakıp Türkiye'de dolmuşçu oldu! Marmara Depremi sonrası gittiği gurbetten 26 yıl sonra bu yüzden dönmüş...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Almanya&#039;daki işini bırakıp Türkiye&#039;de dolmuşçu oldu! Marmara Depremi sonrası gittiği gurbetten 26 yıl sonra bu yüzden dönmüş...
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da ilginç bir gurbetçi hikayesi ortaya çıktı. Karadeniz ilinin Fatsa ilçesinden, 1999 yılındaki büyük Marmara Depremi sonrası Almanya'ya giden ve gurbetteki hayatının 16 yılını Berlin'de taksici olarak geçiren 56 yaşındaki Ercan Baştürk, 26 yıl sonra dönüş yaptığı memleketinde dolmuşun koltuğuna oturdu. Baştürk'ün ilginç hikayesi ise duyanların dikkatini çekti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ilginç bir "gurbetçi" hikayesi ortaya çıktı.

Gurbette geçen 26 yıl boyunca hayatın her alanında mücadele eden Baştürk, 16 yılını Berlin Havalimanı'nda taksicilik yaparak geçirdi.

Almanya'daki işini bırakıp Türkiye'de dolmuşçu oldu! Marmara Depremi sonrası gittiği gurbetten 26 sonra bu yüzden dönmüş... - 1. Resim

26 YIL GURBETTE YAŞADI

Almanya sokaklarında çalışarak, farklı milletlerden binlerce yolcu taşıyan Baştürk'ün gurbet hayatı yalnızca kara yollarıyla sınırlı kalmadı, Hamburg'da bir Alman gemisinde usta gemici olarak da görev aldı.

Açık denizlerde geçen 2 yıl boyunca onlarca ülke limanına uğradı ama gönlünün limanı hep Fatsa Yalıköy Mahallesi olarak kaldı.

Almanya'daki işini bırakıp Türkiye'de dolmuşçu oldu! Marmara Depremi sonrası gittiği gurbetten 26 sonra bu yüzden dönmüş... - 2. Resim

1999 DEPREMİNDE GİTTİ, VATAN HASRETİ AĞIR BASTI

Yıllar sonra memleketine büyük bir huzurla döndüğünü söyleyen Baştürk, "1999'da gittim, kısa süreli olur sandım ama tam 26 yıl sürdü. Orada yaşadım ama burada yaşadığımı hissettim. Memleket gibisi gerçekten yok" dedi.

Şimdi ise Yalıköy Mahallesi'nde kendi hattı olan dolmuşta şoförlük yaparak geçimini sağlayan Baştürk, eski sokaklarda yürüyüp deniz havasını içine çektiğini, çocukluğunun geçtiği yerlerde geçmişe selam verdiğini aktardı. Hayatının üçte birinden fazlasını yurtdışında geçirdiğini kaydeden Baştürk, "Gurbet zor, en çok da insanın içini sessizce tüketiyor. Ama şimdi buradayım, toprağıma döndüm" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! "Mavi takım beni hak etmedi"Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? ABD'li 2 bankadan 2 farklı tahmin 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fatih dönemine damga vuran İshak Paşa, vefat yıl dönümünde rahmetle anıldı - YaşamFatih dönemine damga vurmuştu: İshak Paşa, rahmetle anıldıNadir rastlanıyor! Beyaz dağ keçisi o ilde ortaya çıktı - YaşamNadir rastlanıyor! O ilde görüntülendiKurbanlık alırken buna dikkat edin! Kasaplar, marketlere işaret etti: "Bu kurban değil" - YaşamKurbanlık alırken dikkat edin!Yeni trafik cezaları belli oldu! Karayolları Trafik Kanunu değişiyor - YaşamYeni trafik cezaları belli oldu! Karayolları Trafik Kanunu değişiyorEn az 3 milyar TL gelir bekleniyor! 30 bin hayvan sevk edildi - YaşamEn az 3 milyar TL gelir bekleniyor! 30 bin sevk yapıldıVefatının üzerinden 70 yıl geçen Nene Hatun'u torunu anlattı: Ankara'ya götürmek istediler, dedem bırakmadı - YaşamNene Hatun'un torunu: Cenazesini götürmek istediler
Sonraki Haber Yükleniyor...