Caddebostan sahil yolunda trafiği tehlikeye sokarak “makas atan” 22 yaşındaki sürücüye 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu. Aracı trafikten men edilen sürücünün “Milyonluk araba, yapabiliriz” sözleri tepki çekti.

Kadıköy Caddebostan sahil yolunda denetimlerini sürdüren ekipler tarafından durdurulan sürücüye ceza yağdı. "Makas atarak" ilerleyip trafik güvenliğini tehlikeye sokan 22 yaşındaki gence 90 bin lira ceza kesildi, ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu.

Altındaki milyonluk arabaya güvendi! Verdiği cevap 'pes' dedirtti

Ceza sonrası yaptığı açıklama şaşkına çevirdi, aracı ile resim çekilmeyi de ihmal etmedi.

"KANIMIZ KAYNIYOR"

Sultangazi'den arkadaşlarıyla eğlenmek için geldiğini söyleyen sürücü, "Caddebostan'daydık, makas attık. Herkesi solladım geçtim. Ceza yedik, sıkıntı yok. Devletimizin canı sağ olsun. Kanımız kaynıyor, böyle şeyler olabilir. Altımızdaki araba milyonluk araba, yapabiliriz" dedi.

