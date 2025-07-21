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Ankara'da dolmuş şoföründen akılalmaz hareketler! Kimseyi umursamadı, yapmaya devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ankara, Dolmuş, Şoför, Cep Telefonu Kullanımı, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Başkent Ankara'da, seyir halinde sorumsuzca telefon kullanan dolmuş şoförüne 3 bin 160 lira ceza kesildi

Ankara'da seyir halinde cep telefonu kullanan dolmuş şoförüne 3 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

Ankara'da dolmuş şoföründen akılalmaz hareketler! Kimseyi umursamadı, yapmaya devam etti - 1. Resim

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDİ

Dolmuş şoförü S.Ç, direksiyon başında cep telefonu kullanırken yolcular tarafından görüntülendi.

Yolcuların durumu ihbar etmesi üzerine, Keçiören istikametinde ilerleyen dolmuş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Vatan Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye, seyir halinde cep telefonu kullanması ve emniyet kemeri takmaması nedeniyle 3 bin 160 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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