Diyarbakır’da yaşayan çocuk gelişimi mezunu iki çocuk annesi Asya Yavuz, annelik deneyimini üretime dönüştüren isimlerden biri oldu. Yavuz'un çocuklarını ekran bağımlılığından uzak tutmak amacıyla evde başlattığı taş boyama ve el becerisi etkinlikleri, kısa sürede küçük bir girişime dönüştü.

81 İLE ULAŞTIRMAYI BAŞARDI İlk olarak kendi çocuklarıyla başladığı etkinliklere zamanla misafir çocukları da dahil eden Yavuz, ailelerden gelen olumlu geri dönüşler üzerine evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Yurt dışından temin ettiği kalıplarla taş tozundan figürler üreten Yavuz, hazırladığı boyama kitlerini sosyal medya üzerinden satışa sunarak Türkiye’nin 81 iline ulaştırmayı başardı.

Akşam saatlerinde üretim yaptığını belirten Yavuz, hem çocuklarıyla ilgilenip hem de aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. Daha önce ücretli öğretmenlik yaptığını ancak hamilelik sürecinde ara verdiğini dile getiren Yavuz, bu süreçte kendine yeni bir yol çizdiğini ifade etti.

"GELİŞİM ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR" Yavuz’un hazırladığı setler yalnızca bir oyuncak değil; çocukların gelişimine katkı sunan eğitici materyaller olarak öne çıkıyor. Yapılan boyama etkinliğinin çocuklara çok faydalı olduğunu aktaran Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

''Objemi sadece obje olarak değerlendirmeyin. Çocuk gelişimi üzerinde çok büyük katkısı var. Çocuk öncelikle bunun ismini öğreniyor. Kaplumbağa demeyi ve yeşil renkle aynı zamanda yeşil rengi öğretiyorsunuz çocuğa. Boyadıktan sonra çocuk birebir bunu eline alıp somut bir örnekle bitirdikten sonra 'ben yaptım' düşüncesiyle özgüvenini geliştirmiş oluyoruz. Fırça tutmasıyla motor gelişimini desteklemiş oluyoruz.

Çocuğun sadece bir obje olarak buna bakmamamız lazım. Birçok çocuğun gelişim alanını destekliyoruz aslında. Türkiye'nin 81 iline satış yaptım. Bundan sonraki hedefim de çocuk adının geçtiği her etkinlikte bulunmak istiyorum."

