İstanbul ve Çanakkale Boğazları, küresel enerji taşımacılığında kritik rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Verilere göre iki boğazdan geçen enerji bağlantılı yük miktarı 436 milyon tonu aşarken, petrol ve enerji taşımacılığında çift haneli artış dikkat çekti.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Çanakkale Boğazı yalnızca uluslararası deniz ticaretinin değil aynı zamanda enerji arz güvenliğinin de kritik geçiş koridorlarından biri hâline geldi.

İki boğazdan geçen petrol ve enerji bağlantılı yük miktarı 436 milyon tonu aşarken, enerji taşımacılığı çift haneli büyüdü.

İstanbul Boğazı’ndan geçen yıl gemilerle toplam 422,9 milyon ton yük taşındı. Bu yükün 203,7 milyon tonunu petrol dahil enerji bağlantılı yükler oluşturdu. Böylece enerji bağlantılı yüklerin toplam yük içindeki payı yüzde 48,2’ye yükseldi. Bu yük grubundaki taşımacılık bir önceki yıla göre yüzde 11,8 arttı.

ÇANAKKALE'DE DE BENZER TABLO

Çanakkale Boğazı’nda da benzer bir tablo ortaya çıktı. Boğazdan geçen toplam yük miktarı 570,3 milyon tona ulaşırken bunun 232,5 milyon tonunu petrol dâhil enerji bağlantılı yükler oluşturdu.

Enerji bağlantılı yüklerdeki artış yıllık yüzde 12,3 oldu. Veriler, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki enerji akışında Türkiye’nin üstlendiği rolün giderek güçlendiğini gösterdi. Rusya, Hazar Havzası ve Karadeniz kaynaklı petrol ile enerji ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasında İstanbul ve Çanakkale Boğazları kritik geçiş noktası olmayı sürdürüyor.

İki boğaz üzerinden taşınan enerji bağlantılı yük miktarının 436 milyon tonu aşması, Türkiye’nin küresel enerji lojistiğindeki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu.

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