Arnavutköy'de yangın! Demir kapıyı elleriyle söktüler, üst kattaki aileyi kurtardılar

Arnavutköy'de bir binanın giriş katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar üst katta oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elleriyle söktü. Panik anları anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'de dün akşam yangın paniği yaşandı. Saat 20.00 sıralarında Bolluca Mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katı, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Ekiplere haber veren çevredeki vatandaşlar, dumanların yükseldiğini fark edince ekipleri beklemeden üst katta oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elle söktü. Mahsur kalan aile kurtarıldı. Mahallede paniğe neden olan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine intikal eden itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı veya can kaybının olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

Vatandaşların kapıyı söktüğü ve aileyi kurtardığı anlar anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.