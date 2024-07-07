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Arnavutköylüler diken üstünde! Terk edilmiş iki araç kabusu yaşatıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Arnavutköy, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy'de çocuk parkının yanında terk edilmiş iki araç mahallelide korkuya neden oldu. Mahalleli, araçların içerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini söyleyip yetkililerden yardım istedi. 

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bağlı İslambey Mahallesi'nde bölge sakinleri, atıl durumdaki iki aracın korku ve endişesini yaşıyor.  Çocuk parkının yanına park edilen araçlar mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırıyor.

Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

Arnavutköylüler diken üstünde! Terk edilmiş iki araç kabusu yaşatıyor - 1. Resim

KARAKOL GİTTİ ARAÇLAR GELDİ

6 yıldır mahallede yaşayan Suat Sarsıcı, “Eskiden burada bir karakol vardı, karakol taşındıktan sonra bu aracı buraya çektiler ve gittiler. Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz camlarını kırdılar. Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz.

Arnavutköylüler diken üstünde! Terk edilmiş iki araç kabusu yaşatıyor - 2. Resim

"İÇİNDE SALLANA SALLANA ÇIKIYORLAR"

İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar. Geçen gün bir çocuğun üzerine cam düştü çocuk yaralandı hastanedeki tedavisi devam ediyor hala. Sahibinin bir kadın olduğunu düşünüyoruz bir ara gelip fotoğraf falan çekmişti ama bir gelişme olmadı hala burada duruyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, aracın park halinde olduğu sokakta çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunması dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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