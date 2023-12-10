Aşiret düğününde dolar yağmuru! Geline 8 kilo altın takıldı, milyonlar havada uçuştu

10 Aralık 2023 11:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:58

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen aşiret düğününde geline bir valiz dolusu altın takıldı. Çift için para koyulan sandıktan ise 6 milyon TL çıktı.

Şanlıurfa’da yılın son aşiret düğününde geline takılan altın ve paralar ile havaya saçılan dolarlar valizle taşındı. İzol Aşireti'nden iş adamı Mehmet Urmak’ın inşaat mühendisi oğlu Erhan Urmak ile Özdiker ailesinden iş adamı Celal Özdiker’in kızı Burcu Özdiker, yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen çiftin düğününe; siyasiler, bölgedeki aşiret reisleri ile yüzlerce kişi katıldı. Deste deste dolarların ve TL'nin havada uçuştuğu düğünde, şarkıcı Ceylan ile yöresel sanatçıların sahne aldı.

Düğünde dans eden çiftin ve halay çekenlerin üzerine dolar ve Türk Lirası saçıldı. Deste deste paraların havada uçuştuğu düğünde, görevlendirilen 5 kişi ise yere düşen paraları toplamaya çalıştı. Toplanan paralar çantalara konularak götürüldü.

GELİN ALTINLARIN AĞIRLIĞI YÜZÜNDEN HAREKET EDEMEDİ

Nikah merasiminin ardından takı töreni başladı. Yaklaşık 1 saat süren takı töreninde geline 8 kilogram ağırlığında bilezik, taç, kemer, gerdanlık, kolye gibi takılar takıldı. Altınların ağırlığı nedeniyle hareket edemeyen geline yakınları yardımcı oldu. Geline altın takmayanlar davetliler ise kapıda kurulan ve başında korumaların olduğu sandığa para koyarak isimlerini yazdıkları zarfları attı.

Gecenin sonunda geline takılan takıların haricinde sandık ile valizden 6 milyon lira ile yüklü miktarda döviz ve cumhuriyet altını çıktı.