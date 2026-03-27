Kars’ta yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan bir puhu kuşu için vatandaşlar seferber oldu. Tedavi altına alınarak yeniden doğaya kazandırılmak üzere koruma altına alındı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi köyünden ilçe merkezine doğru araçlarıyla ilerleyen Zeki Solmaz ve Murat Tur, yol kenarında bitkin ve yaralı halde bir puhuya rastladı.

Uçamadığı ve oldukça halsiz olduğu fark edilen puhu, vatandaşlar tarafından güvenli şekilde koruma altına alındı.

Avlanması yasak, görüntüsüyle dikkat çekti: Puhu için seferber oldular!

Duyarlı vatandaşlar daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, puhuyu teslim alarak ilk kontrollerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemede puhunun güçten düştüğü tespit edildi.

"YOLUN KENARINDA BULDUM"

Puhuyu yol kenarında gördüğünü ifade eden Zeki Solmaz, "Yenigazi Köyün'den Sarıkamış’a gelirken yolun kenarında buldum. Doğa korumayı aradım, onlarda sağ olsun geldiler. Şimdi onlara teslim edeceğim" dedi.

DKMP ekipleri tarafından koruma altına alınan puhu, detaylı tedavi ve rehabilitasyon süreci için ilgili birimlere sevk edildi.

Tedavi süreci tamamlandıktan sonra puhu kuşunun yeniden doğal hayata bırakılacağı öğrenildi.

PUHU KUŞLARI KANUNLA KORUNUYOR

Türkiye'de puhu kuşları (Bubo bubo), hem ulusal mevzuat hem de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamında mutlak koruma altında olan türlerden biri.

Bu kuşların avlanması, yakalanması veya yaşam alanlarına zarar verilmesi ağır yaptırımlar içeriyor.

"Avı Bakanlıkça Yasaklanan Yaban Hayvanları" listesinde yer alıyor.

