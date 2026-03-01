Antalya'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsüne yapılan kontrollerde 3'üncü defa alkollü yakalandığı tespit edilince 390 bin lira ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi'nde seyir halindeki Ziya Furkan R.'nin kullandığı otomobil, aynı istikamette kaldırım üzerinde seyrederken kaldırımdan yola inen Mehmet Şerif U.'nun kullandığı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mehmet Şerif U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ziya Furkan R.'nin 116 promil alkollü olduğu, ikinci defa alkollü yakalandığı için sürücü belgesine 2 yıllığına el konulmuş olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Aynı hatayı 3'üncü defa yaptı! 390 bin lira ceza yedi

390 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Otomobil sürücüsüne ehliyeti geçici olarak alınmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin TL, üçüncü defa alkollü araç kullanırken yakalandığı için 150 Bin TL, araç sahibine de aracını ehliyetsiz bir kişiye kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 390 bin TL para cezası uygulandı. Sürücü belgesine de 2032 yılına kadar el konuldu.

Aynı hatayı 3'üncü defa yaptı! 390 bin lira ceza yedi

CEZAYI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Alkollü sürücü kesilen ceza karşısında şaşkına dönerken trafik polisi "Yeni cezalardan haberin yok sanırım" cevabını verdi. Alkollü sürücünün ehliyetini ne zaman geri alacağını sorduğu trafik polisi ise "Sistemde 2032 yılında geri alabileceğiniz görülüyor. Ama ben ehliyetinizi geri vereceklerini zannetmiyorum. Yeni cezalarda üçüncü defa alkollü araç kullanırken yakalananın ehliyeti tamamen iptal ediliyor" dedi. Alkollü sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

