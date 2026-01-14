Zonguldak’ta evinde elma yerken nefes borusuna parça kaçan 45 yaşındaki güvenlik görevlisi Nazmiye Esen hayatını kaybetti. Esen’in annesini de benzer şekilde kaybettiği, oğlunun ise trafik kazasında öldüğü ve peş peşe acılar yaşadığı ortaya çıktı.

Zonguldak’ın Karaelmas Mahallesi’nde dün akşam yaşanan acı olayda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Nazmiye Esen, mesaisinin ardından evine döndü.

Ailesiyle birlikte yemek yedikten sonra mutfağa geçen Esen, elma yerken nefes borusuna parça kaçması sonucu aniden fenalaştı.

Aynı trajedi yıllar sonra yeniden yaşandı! Anne patates püresi, kızı elma yerken öldü…

Durumu fark eden kızı Sude’nin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Esen, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

KAHREDEN TESADÜF

Nazmiye Esen'in ölümü kahreden bir tesadüfü de ortaya çıkardı. Esen'in annesi Hatice Yarbaşı'nın 2020 yılında pandemi döneminde evinde patates püresi yediği sırada yiyeceğin boğazına takılması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hatice Yarbaş

OĞLUNU DA KAZADA KAYBETMİŞ

Öte yandan Nazmiye Esen'in 2016 yılında Konya'da geçirdikleri trafik kazasında ilk evliliğinden olan oğlu Yahya Muslu'yu kaybettiği, aynı araçta bulunan kendisi ve kızı Sude Muslu'nun ise kazadan yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.

Aynı trajedi yıllar sonra yeniden yaşandı! Anne patates püresi, kızı elma yerken öldü…

Hayatını kaybeden Nazmiye Esen ile ilgili yürek burkan bir detay daha ortaya çıktı. Esen'in, eşi Özkan Esen ile 4 Ekim 2020 tarihinde pandemi döneminde dünya evine girdiği öğrenildi. Çiftin nikahını ise dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan kıymıştı.

Aynı trajedi yıllar sonra yeniden yaşandı! Anne patates püresi, kızı elma yerken öldü…

"AĞZINDAN KÖPÜKLER GELMİŞ"

Nazmiye Esen'in amcasının oğlu olan Kozlu Merkez Mahallesi Muhtarı Muhammet Yarbaşı şunları söyledi:

Aynı trajedi yıllar sonra yeniden yaşandı! Anne patates püresi, kızı elma yerken öldü…

"Saat 16.30 civarı işten geliyor. Biraz yorgun olduğunu beyan ediyor ve 2-3 saat uyuyor. Sonra enişte geliyor. Yemek falan yedikten sonra uyuyorlar. Nazmiye ise elmayı çok sever. Mutfakta sandalyede otururken elma yiyor. Ondan sonrasını kızı görüyor. Kalktığında zaten ağzından köpükler gelmiş. Aktığında yere düşüyor. Yaşadığımız bildiğimiz bu."

Haberle İlgili Daha Fazlası