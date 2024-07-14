Balık tutmaya gitmişti! Aracının yanında ölü bulundu

Karaman’da balık tutmaya giden kişi, arabasının yanında ölü bulundu. Rasim Bayrak’ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Dereköy sınırlarındaki Fisandun barajında meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile tek başına balık tutmaya giden 55 yaşındaki Rasim Bayrak baraj kenarına inerek balık tutmak istedi.

Daha sonra aracına doğru yürüyen Bayrak rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevrede bulunan diğer balıkçılar Bayrak’ı yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu ekiplere bildirdi.

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Bayrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Bayrak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen Rasim Bayrak’ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.