Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Balık tutmaya gitmişti! Aracının yanında ölü bulundu

Balık tutmaya gitmişti! Aracının yanında ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Dereköy, Haber

Yaşam Haberleri  / İHA

Karaman’da balık tutmaya giden kişi, arabasının yanında ölü bulundu. Rasim Bayrak’ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Dereköy sınırlarındaki Fisandun barajında meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile tek başına balık tutmaya giden 55 yaşındaki Rasim Bayrak baraj kenarına inerek balık tutmak istedi.

Daha sonra aracına doğru yürüyen Bayrak rahatsızlanarak yere yığıldı. Çevrede bulunan diğer balıkçılar Bayrak’ı yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu ekiplere bildirdi.

Balık tutmaya gitmişti! Ölü bulundu - 1. Resim

HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Bayrak’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Balık tutmaya gitmişti! Ölü bulundu - 2. Resim

Yapılan incelemenin ardından Bayrak’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen Rasim Bayrak’ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İHA
Beşiktaş'tan Di Maria açıklaması! Hüseyin Yücel görüşmenin detaylarını açıkladıYangın kapıya dayandı! Ekipler Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın bölgede müdahale ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta mide bulandıran olay! Cadde ortasında tuvaletini yaptı - YaşamEsenyurt'ta mide bulandıran olay!Dev etçil çekirge görüntülendi! Korkunç görüntüsü hayrete düşürdü - YaşamDev etçil çekirge görüntülendi! Korkunç görüntüsü hayrete düşürdüYeni sıcak hava dalgası geliyor! 40 dereceyi geçecek... - YaşamYeni sıcak hava dalgası geliyor30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ürünlerini dolu ve sağanak vurdu - Yaşam30 yıl sonra köyüne dönerek ekim yaptı, ürünlerini dolu ve sağanak vurduMerakla beklenen yeni Superman filminin logosu belli oldu! - YaşamYeni Superman filminin logosu belli oldu!Alev topunun arasında mahsur kaldı! Yaşlı kadını komşuları kurtardı - YaşamAlev alev yanan evde mahsur kaldı, komşuları kurtardı
Sonraki Haber Yükleniyor...