Bayram temizliği can aldı! Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta bayram temizliği yapan bir kadın, 5'inci kattaki evinin camını silerken düşerek hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bayram temizliği yapan bir kadın canından oldu. Orhan Gazi Caddesi'nde bulunan bir binanın 5'inci katında oturan 55 yaşındaki Ayşe Y., camları silerken dengesini kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI

Dengesini kaybeden kadın, tutunamayarak 5'inci kattan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu, olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Ayşe Y. ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.