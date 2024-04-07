Bayram temizliği can aldı! Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Zonguldak'ta bayram temizliği yapan bir kadın, 5'inci kattaki evinin camını silerken düşerek hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bayram temizliği yapan bir kadın canından oldu. Orhan Gazi Caddesi'nde bulunan bir binanın 5'inci katında oturan 55 yaşındaki Ayşe Y., camları silerken dengesini kaybetti.
HASTANEYE KALDIRILDI, KURTARILAMADI
Dengesini kaybeden kadın, tutunamayarak 5'inci kattan beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu, olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Ayşe Y. ağır yaralı olarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı