Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlıcılarda sipariş yoğunluğu yaşanıyor. Uzmanlar, vatandaşları ucuz tatlı tüketmemeleri konusunda uyardı. Merdiven altı üretimlerde antep fıstığı yerine yer fıstığı ve yeşil gıda boyasıyla birlikte kabak çekirdeği içinin kullanıldığı belirtilirken, bu durumun iç organlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala vatandaşlar ikram için tepsilerle tatlı siparişi vermeye devam ediyor. Tatlı ustaları da merdiven altı üretimle ilgili vatandaşları uyarılarda bulunuyor.

"BOŞ MİDEYE FAZLA YÜKLENMEYİN"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram yoğunluğunun başladığını ve tatlı siparişlerinin devam ettiğini belirten tatlıcı Zeynep Geyik, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Geyik, "Oruç sonrası bayramda mide boş olduğu için sağlık açısından çok fazla yemek tüketilmemesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Bayramda ağzınızın tadı kaçmasın! Uzmanından 'ucuz tatlı' uyarısı

"UCUZ TATLIYA KAÇMAMAK GEREK"

Tatlıda kullanılan malzemelerin, özellikle fıstık ve yağın kalitesine dikkat çeken Geyik, ucuza satılan tatlılardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Geyik, "Ucuz tatlıya kaçmamak gerekir. Maliyeti her ne kadar düşük olup ucuza da satılsa, içerisindeki katkı maddelerinden dolayı sağlık açısından iç organlarınızda yağlanmaya, sindirim sisteminizde rahatsızlığa ve mide ekşimelerine neden olur. Bu nedenle vatandaşlarımızın bildik ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmasını tavsiye ederiz" dedi.

Ucuz tatlılardaki hileleri de anlatan Geyik, sahte fıstık kullanımına karşı vatandaşları uyararak şu ifadeleri kullandı:

"GIDA BOYASI HER ŞEYDE KULLANILIYOR"

"Ucuz tatlı yemeyin diyoruz. Çünkü yer fıstığını boyayıp, fıstık olarak bize yediriyorlar. Gıda boyası yeşil renk verdiği sürece her şeye katılabilir. İlla yer fıstığı olmasına da gerek yok, kabak çekirdeği bile olsa hiç sıkıntı yok. Gıda boyası yeşil renk verdiği için her türlü şeyde kullanılıyor. O yüzden kaliteli, bilinir ve güvendiğiniz yerlerden tatlılarınızı alın. Çünkü sağlık her şeyden önemlidir."

