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Bayrampaşa'da 'yok artık' dedirten hırsızlık! Demir kapıyı söktü aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bayrampaşa&#039;da &#039;yok artık&#039; dedirten hırsızlık! Demir kapıyı söktü aldı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayrampaşa'da bir apartmanın demir kapısını gözüne kestiren hırsız, kapıyı yerinden sökerek kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İstanbul Bayrampaşa'da dün sabah saat 06.30 sıralarında meydana gelen hırsızlık, görenleri duyanları şaşkına çevirdi. Kartaltepe Mahallesinde sokakta yürüyen bir kişi, apartman kapısını gözüne kestirdi. Etrafı kolaçan eden ve uygun vakti bekleyen hırsız, harekete geçti.

KAPIYI ÇALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Bir süre sonra kimsenin olmadığı bir anda binanın kapısını açarak içeri giren hırsız, kapıyı yerinden söktü. Kapıyla birlikte hızla bölgeden uzaklaşan hırsızın o anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ACINACAK HALİMİZE GÜLÜYORUZ"

Mahalle sakini esnaf Nagihan Yaşar, “Ben bu cadde üzerinde esnafım. Kamera görüntülerini izledim. Kapının çalınması biraz komik bir olay. Daha önce burada küçük şeyler çalınıyordu. Bizim kapımızın önündekiler de çalınıyor. Sandalye koyuyorsunuz o bile çalınıyor. Acınacak halimize gülüyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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