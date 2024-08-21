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Bıçaklayarak katlettiği eşinin cansız bedeniyle karakola teslim oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bıçaklayarak katlettiği eşinin cansız bedeniyle karakola teslim oldu

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da bir şahıs, otomobil içerisinde tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Ardından eşinin cansız bedeniyle karakola giderek teslim oldu.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi.

OTOMOBİLDE BIÇAKLAYARAK KATLETTİ

İddiaya göre, Bekir Durmaz ve eşi Elif Durmaz, 42 ADD 102 plakalı otomobil içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sürücü Bekir Durmaz yanında bulunan bıçakla Elif Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

CANSIZ BEDENİYLE KARAKOLA TESLİM OLDU

Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle Özalkent Polis Merkezine giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden Elif Durmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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