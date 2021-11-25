Bıçaklı kadın muayeneye gittiği doktoru yaraladı

Göz bozan IQ testi: Resimdeki kuş nerede? Bulan ‘üstün zekalı’ sayılıyor

Sosyal medyada sizi gerçekten şaşırtacak ve bakarken aklınızın karışmasına neden olabilecek optik illüzyon testleri yayılmaya devam ediyor. Bu illüzyonlar sadece beyni değil aynı zamanda sabrı da test ediyor. Zekasına güvenenler cevabı hemen veriyor. Bazıları ise bu illüzyonları çözmekte zorlanıyor. Bu bu görseldeki kuşu 9 saniye içinde bulabilir misiniz? Göz testi illüzyonu adeta beyninizi yakacak.