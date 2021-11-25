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Bıçaklı kadın muayeneye gittiği doktoru yaraladı

Yaşam  
2021-11-25 17:17:55

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesine elinde bıçakla ortalığı birbirine katan kadın hasta doktoru yaraladı.

Bıçaklı kadın muayeneye gittiği doktoru yaraladı
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Diyarbakır Kayapınar ilçesine bağlı Luna Park Aile Sağlık Merkezinde meydana gelen olayda Dr. Aziz Tanelçi ile tartışmaya başlayan hasta Hidayet D. Bıçak çekerek doktora saldırdı. Doktar Tanelçi’nin vücudunu çeşitli yerlerinden yaralayan hasta daha sonra sedye, dolap ve kağıt gibi eşyalarını parçalamaya başladı.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Olay yerinden kaçan yaralı doktor 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken ortalığı savaş alanına çeviren Hidayet D. Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı anının ilk güvenlik kamera kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde kadının doktor odasına hızlı bir şekilde girdiği görüldü.

Etiketler
Diyarbakır
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