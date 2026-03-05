Meteoroloji’nin son raporuna göre 6 ilde sağanak, 4 ilde karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM uyarısına göre de İstanbul’da Cumartesi gününden itibaren şiddetli rüzgar ve yer yer sağanak yağış etkili olacak, sıcaklık 10 derece altına düşecek. İşte bugünkü rapora göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre yurt genelinde hava sıcaklıkları normal seviyede seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Meteoroloji hangi illerde sağanak ve kar yağışının etkili olacağını da açıkladı.

Meteoroloji’nin açıklamasında şöyle denildi:

Alınan tahminlere göre yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı; akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

SAĞANAK VE KAR UYARISI

Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, İzmir, Düzce’de sağanak yağış beklenirken, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van ve çevresinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Bugünkü rapora göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

İl Hava Durumu Sıcaklık (°C) Ankara Parçalı zamanla çok bulutlu 11 İstanbul Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11 İzmir Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18 Adana Parçalı bulutlu 18 Antalya Parçalı bulutlu 19 Samsun Parçalı zamanla çok bulutlu 13 Trabzon Parçalı zamanla çok bulutlu 9 Erzurum Parçalı bulutlu -2

İSTANBUL 11 DERECE

Öte yandan İstanbul için haftalık hava durumu raporunu yayınlayan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise Cumartesi gününden itibaren şiddetli rüzgarın etkili olacağını, yer yer sağanak yağışın süreceğini, bugün ise sıcaklığın 11 derece civarında seyredeceğini belirtti.

AKOM NE DEDİ?

AKOM açıklamasında şöyle denildi:

İstanbul'da hafta boyunca hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı öngörülüyor. Halihazırda 12-14°C aralığında seyreden sıcaklıkların Cumartesi gününden itibaren rüzgarın kuzeyli (Poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20-50km/s) ile birlikte 10°C'lerin altına kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

