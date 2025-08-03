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Bir köy bunu bekliyordu! İçme sularına sonuna kavuştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir köy bunu bekliyordu! İçme sularına sonuna kavuştular
Afyonkarahisar, Şuhut, İçme Suyu, Sondaj, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde uzun süredir yaşanan içme suyu sorunu, hayırsever Ferhat Bektaş’ın desteğiyle yapılan sondaj çalışmasıyla çözüldü. Köy muhtarı ve halk, tamamlanan projeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Bozan köyünde İl Özel İdaresi tarafından uzun süredir devam eden içme suyu sorunu, yapılan sondaj çalışmasıyla çözüme kavuştu.

Bir ilçe bunu bekliyordu! İçme sularına sonuna kavuştular - 1. Resim

İÇME SULARINA SONUNDA KAVUŞTULAR

Sondaj çalışmaları, Bozan köyünden hayırsever iş insanı Ferhat Bektaş’ın destekleri ile yürütüldü.

Sondaj yapılacak alanın tespiti Şemsettin Yiğit tarafından gerçekleştirilirken, kazı ve teknik çalışmalar Mehmet Yiğit tarafından üstlenildi. Çalışmalar süresince Bozan köyü halkı da su tankeri desteğiyle katkıda bulundu.

Bozan Köyü Muhtarı Hüseyin Dilek, proje sonunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Seçim öncesinde söz verdiğimiz hizmetlerden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Köyümüz için hayırlı olsun.

Köy sakinleri de yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür projelerin devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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