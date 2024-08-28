Bir insan boyu kadar! Ağaçta güneşlendiğini fark etti, hemen telefonuna sarıldı

Hatay'da bahçesine incir toplamak için giden Süheyla Özkurt, bir buçuk metrelik zehirli engerek yılanını görünce şoke oldu. "Dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm" diyen Özkurt, "Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken ben de onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim" ifadelerini kullandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile birlikte yılanlar da insanların yaşam alanlarında sık sık görülmeye başlandı. Özellikle sıcak illerde vatandaşların korkulu rüyası olan ve zehirli olmasıyla bilinen engerek yılanı bu kez Hatay'da görüntülendi.

DUT AĞACINDA FARK ETTİ

Antakya ilçesi Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki çiftçi Süheyla Özkurt, incir toplamak için kendi bahçesine gittiğinde dut ağacı üzerinde kocaman bir engerek yılanı olduğunu fark etti.

Telefonla çekim yaparken bir buçuk metrelik yılanla karşılaşan Özkurt’ın rahat tavırlarıysa dikkat çekti. İncir toplarken yılanı gören Özkurt’un yılanla sohbeti ise kameraya yansıdı.

"GÜNEŞLENEN BİR YILAN GÖRDÜM"

“Çiftçilik yapıyorum. İncirleri toplayıp kurutacağım” diyen Süheyla Özkurt, “Geçen yıl kuruttuğum incirleri depremzede vatandaşlara dağıttım. Bu yılki kuruttuğum incirleri satarak çocuklara çanta alacağım. Sosyal medya için çekim yapıyordum. İncirleri çekerken yanımdaki dut ağacında tüneyen ve güneşlenen bir yılan gördüm. Onu da hemen çektim” dedi.

"YILANLA SOHBET ETTİM"

Özkurt, sözlerine şöyle devam etti: “Doğamız gereği gerçekten korktum. Yılan zehirliydi. Ben buranın altından 2 defa girip çıktığımda yılanı görmemiştim. Toprak rengine benzeyen engerek yılanıydı. Korktum. Aniden görünce çok korktum. Yılan dallara yükselerek gitti. Yılan dallarda giderken ben de onu seyrettim. Yılanla sohbet ettim. Doğasına bıraktım gitti.”