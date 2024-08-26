Dünyanın en uzun Ağlı Piton yılanı yakalandı! Görenler şaşkına döndü

Dünyanın en uzun yılanı unvanını taşıyan 7,67 metre uzunluğundaki Ağlı Piton, "Medusa" adıyla tanınıyor. 158 kilogram ağırlığındaki dev yılan, görenleri şaşkına çeviriyor.

Medusa, bugüne kadar yakalanmış en büyük Burma pitonu olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor, 5,6 metre uzunluğunda bir Burma pitonuna aitti. Ancak Medusa'nın dünyanın en büyük yılanı olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Medusa'yı görmek isteyenler, Kansas City’deki The Edge of Hell Perili Evi'nde ziyaret edebilirler.