Bir kentte 'bulut dağıtma bombası' iddiası! Dua sonrası ses geldi, yağmur gelmedi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nden geçen ve yıllardır akan Yeniköy Deresi tamamen kurudu. Mahalleli, uzun yıllardır görmedikleri olay karşısında şaşkına döndü. Derenin kurumasıyla bölgedeki 150'ye yakın çiftçinin üretimini durma noktasına geldi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yağış düzensizliği ve kuraklık, hem ekosistemi hem de tarımı olumsuz etkilerken; çiftçiler imece usulü sulama yaparak ayakta kalmaya çalışıyor. Yeraltı sularının 7-8 metreden 40-50 metreye çekilmesi ise su krizini daha da derinleştirdi. Daha önce yüzdükleri derede artık yürüyen çiftçiler, geleneksel yöntemle, bakır çubuklarla su arıyor.

"SUYU OLANLAR OLMAYANLARA VERİYOR"

Bölgede çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi Sedat Acar, "Her yıl düzenli olarak üretim yapıyorduk fakat bu yıl şelale gibi akan dere yaklaşık 2 aydır kurudu. Çoğu çiftçimiz üretimi yarıda bıraktı. Bazı çiftçilerimiz imece usulü, suyu olanlar olmayanlara veriyor. Böyle üretimi devam ettirmeye çalışıyorlar ama bu da ne kadar sürer onu da bilmiyorum. Üretim gerçekten zorlaştı" diye konuştu.

Modern sulama sisteminin şart olduğunu söyleyen Acar, "Vahşi sulama sistemlerinden vazgeçip, sprinkler sulama, damla sulama gibi modern sulama sistemlerine geçmemizin ne kadar önemli bir konu olduğunu özellikle bu kurak aylarda tekrar gördük. Dolayısıyla ülkemizde su planlaması yapılması gerekiyor. Özellikle Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerimizin, suyu bol olan yerlerde suya çok ihtiyaç duyan ürünlerin; suyu az olan yerlerde ise az su tüketen ürünlerin ekimini teşvik etmesi lazım" dedi.

ÇİFTÇİ SAYISI 20'YE DÜŞTÜ

Çiftçi sayısının hızla azaldığını söyleyen Acar, şu ifadeleri kullandı:

"Köyümüz eskiden yemyeşil bir köydü. Yaprağı yenen sebzeler açısından İstanbul'a yakınlığıyla ticari üretimi çok fazlaydı. Ama şu anda çiftçi sayımız 150'den 20'ye düştü. Eğer gelecek yıl da böyle giderse, belki o 20 çiftçimiz de olmayacak. Buralar Türkiye'nin en yeşil bölgelerinden.

Üzerinde durduğumuz dere eskiden şarıl şarıl akan, balıkları olan, çocukların yüzdüğü bir dereydi. Su kaplumbağaları, su yılanları, kum balıkları vardı; en son alabalık bile gördük. Bu döngünün bir anda yok olması kolay değil. Onlarca yılda oluşan bu döngü, su gelse dahi hemen geri gelmiyor. Bu nedenle vahşi sulama sistemlerini terk edip modern sulama yöntemlerine geçmemiz gerekiyor."

"SU OLMAZSA ÜRETİM DE OLMAZ"

Su olmazsa üretimin olmayacağını belirten Acar, "Üretimin çok zayıflayacağını, hatta yok olacağını düşünüyorum. Su olmazsa üretim de olmaz. Her şeyimiz suya bağlı. Gün aşırı sulanması gereken, iki günde bir su isteyen bitkilerimiz var. Sulama olmazsa zaten gıda krizi derinleşir. İlkbahar donlarından etkilenen ürünlerimiz oldu, şimdi buna kuraklık eklendi. İmece usulü birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Ben kendi çabamla kuyu açtırdım, sızma su topluyorum, takviye yapıyorum. Damlama sulamayla minimum sulama yaparak, bu yılı sadece bitkilerin ve ağaçların ölmemesi için geçirmeye çalışıyorum. İnşallah yağışlar olumlu gelir, yoksa sonumuz ne olur bilmiyorum" dedi.

"BULUT DAĞITMA BOMBALARI KULLANIYORLAR"

"Bizler inançlı insanlarız; camilerde cuma günleri yağmur duası yapıyoruz" diyen Acar, "Köyümüzde halkla birlikte, çocuklarımızla birlikte yağmur duasına çıkıyoruz ama çevremizde birçok otomobil fabrikası var. Yağmur bulutları biriktiğinde fabrikalar doluya dönüşmesin diye bulut dağıtma bombaları atıyorlar. Biz de bu sesleri duyuyoruz. Bulutlanma olduğunda ‘yağacak' dediğimiz anda bombalar atılarak bulutlar dağıtılıyor. Bu durum yağış rejimini olumsuz etkiliyor. Kocaeli bölgesinde çok sayıda otomobil fabrikası var ve devletin buna çözüm bulması gerekiyor. Nasıl biz kendi önlemlerimizi alıyorsak, onlar da almalı" şeklinde konuştu.