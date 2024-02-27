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    • Haberler > Yaşam > Bu belde ismini Türkiye'de eşi benzeri olmayan koyun ırkından alıyor

    Bu belde ismini Türkiye'de eşi benzeri olmayan koyun ırkından alıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Bu belde ismini Türkiye&#039;de eşi benzeri olmayan koyun ırkından alıyor
    Tokat, Koyun, Erbaa, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tokat’ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 711 nüfuslu belde, ismini devlet tarafından ırkı koruma altına alınan ünlü Karayaka koyunundan alıyor.

    Tokat'ın Erbaa ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karayaka beldesi, ismini bir koyun ırkından alıyor. En belirgin özelliği kuyruk yağının olmaması ve bu yağın tüm vücuda yayılması olan karayaka ırkı koyun, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlıyor. 

    KORUMA ALTINA ALINDI

    Bu nadir ırk devlet tarafından koruma altına alınırken, belde sakinleri de karayaka ırkının korunmasına yönelik çabaları destekliyor. Karayaka ırkıyla adını duyuran beldenin Tokat'ın tarımsal ve kültürel zenginliğine olan katkısı her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.

    Bu belde ismini Türkiye'de eşi benzeri olmayan koyun ırkından alıyor - 1. Resim

    TÜRKİYE'DE EŞİ BENZERİ YOK

    Koyun sürüsü olan Karayaka beldesi sakinlerinden 38 yaşındaki Mahmut Başara, “Beldemiz ismini Karakaya ırkı kuzularımızdan almıştır. Karayaka kendine özgün bir ırktır. Türkiye’de eşi benzeri yoktur. Zaten devlet bunları da koruma altına aldı” dedi.

    Bu belde ismini Türkiye'de eşi benzeri olmayan koyun ırkından alıyor - 2. Resim

    Bu belde ismini Türkiye'de eşi benzeri olmayan koyun ırkından alıyor - 3. Resim

    Bu belde ismini Türkiye'de eşi benzeri olmayan koyun ırkından alıyor - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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