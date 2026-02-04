Artvin'de doğada nadir rastlanabilecek bir an yaşandı. Gebe bir vaşak, havadan görüntülendi. Vaşağın dronu fark ettiği anda durup kendisini görüntüleyen cihazı izlemesi de kameraya yansıdı.

Artvin’in dağlarında gebe bir vaşak havadan görüntülendi.

Vaşağın dronu fark ettiği anda durup kendisini görüntüleyen cihazı izlemesi de kameraya yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), bu eşsiz görüntüleri sosyal medya hesabından "Dağların zirvesinde bu kez gebe bir vaşakla kesişti yolumuz" ifadeleriyle paylaştı.

