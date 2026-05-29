İç Anadolu’nun kalbinde, Çaltı Çayı’nın eşsiz manzarasına tepeden bakan devasa bir yapı, ziyaretçilerine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Bölgenin en yüksek noktalarından birinde kurulu olan ve açıldığı günden beri doğa tutkunlarının akınına uğrayan bu özel alan, özellikle yükseklik korkusu olanların sınırlarını zorluyor. Adeta gökyüzünde asılı hissi veren mekan, cesaretini sınamak isteyenleri bekliyor.

SİVAS'IN ZİRVESİNDE ADRENALİN DOLU DAKİKALAR Sivas'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Divriği ilçesi, sıra dışı bir yapıya ev sahipliği yapıyor. İç Anadolu Bölgesi'nin en yüksek cam seyir terası, kapılarını açtığı günden bu yana macera ve adrenalin tutkunlarının ilk adresi haline geldi.

TAM 243 METRE YÜKSEKLİKTE GÖKYÜZÜ YÜRÜYÜŞÜ Ziyaretçilerine adeta gökyüzünde yürüyor hissi veren bu özel teras, tam 243 metre yükseklikte yer alıyor. Bölgenin en yüksek cam terası unvanını elinde bulunduran yapı, altından geçen Çaltı Çayı'nın muazzam manzarasıyla hem şaşırtıyor hem de ürpertiyor.

YÜKSEKLİK KORKUSU OLANLARIN DİZLERİ TİTRİYOR Metrelerce yükseklikteki şeffaf camın üzerine çıkmak her babağiyidin harcı değil! Teras, özellikle yükseklik korkusu olan vatandaşlar için adeta bir sınav yerine dönüşüyor. Buraya adım atan birçok ziyaretçi, yaşadığı heyecan ve korku nedeniyle zor anlar yaşıyor.

KORKULARINI YENMEK İSTEYENLER TER DÖKÜYOR Doğa ve tarih meraklılarının akınına uğrayan seyir terası, sınırlarını zorlamak ve korkularının üzerine gitmek isteyenlerle dolup taşıyor. Şeffaf zeminde yürürken adeta boşlukta süzüldüğünü hisseden vatandaşlar, heyecandan adım atmakta zorlanıyor.

"ÇOK DEĞİŞİK BİR DUYGU, AŞAĞIYA BAKAMIYORUM!" Terasta duygu dolu anlar yaşayan ziyaretçilerden Makbule Cellat, yaşadığı deneyimi şu sözlerle özetliyor: "Çok heyecanlandım. Korkumu biraz yendim galiba ama hala heyecan var. Aşağıya bakamıyorum. Çok değişik bir duygu, daha önce hiç bu kadar yükseğe çıkmamıştım."

