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Burnunuz sürekli tıkalıysa dikkat! Altında bu tehlikeler yatıyor olabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Burnunuz sürekli tıkalıysa dikkat! Altında bu tehlikeler yatıyor olabilir
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Salcan, burun tıkanıklığının günlük hayatı olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Burun tıkanıklığının sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Burun tıkanıklığının günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve rahatsızlık veren bir durum olduğunu, özellikle nefes almayı güçleştirdiğini, uyku kalitesini düşürerek hayat kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Salcan, burun tıkanıklığının birçok farklı nedeni olduğunu söyledi.

Burnunuz sürekli tıkalıysa dikkat! Altında bu tehlikeler yatıyor olabilir - 1. Resim

Soğuk algınlığı ve gribin burun tıkanıklığında en önemli etkilerden biri olduğunu ifade eden Salcan, "Sinüzit, alerjik rinit gibi rahatsızlıklar da burun tıkanıklığının nedenlerindendir. Ayrıca burun bölmesi eğriliği, burunda oluşan polipler, burun içinde konka olarak ifade ettiğimiz dokuların şişmesi, geniz eti büyümesi, sıcaklık değişimleri, hava kirliği ve tansiyon, doğum hapları gibi bazı ilaçlar, sigara dumanı, kirlilik ve özellikle çocuklarda burun deliğine sıkışan küçük bir cisimde tek taraflı burun tıkanıklığına neden olabilir" dedi.

Burnunuz sürekli tıkalıysa dikkat! Altında bu tehlikeler yatıyor olabilir - 2. Resim

"UZUN SÜRELİ TIKANIKLARDA DOKTORA GİDİN"

Burun tıkanıklığının nedeni basit ve geçici de olsa uzun süreli tıkanıklık durumlarında mutlaka doktora görünmenin önemli olduğunu söyleyen Salcan, "Doktor, doğru teşhis ve uygun tedavi için gerekli incelemeleri yaparak gerekli tedaviyi önerecektir" ifadelerini kullandı.

Burnunuz sürekli tıkalıysa dikkat! Altında bu tehlikeler yatıyor olabilir - 3. Resim

İlaç tedavilerinin yanı sıra bazı durumlarda cerrahi tedavilere de başvurabildiklerini belirten Salcan, "Sıklıkla olmayan aralıklı burun tıkanıklıklarında, tuzlu su ile burun yıkama, buhar soluma, ortamın nemlendirilmesi, başın yüksekte uyunması, sigara, alkol ve kafeinin azaltılmasını da öneriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Burnunuz sürekli tıkalıysa dikkat! Altında bu tehlikeler yatıyor olabilir - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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