Burnunuz sürekli tıkalıysa dikkat! Altında bu tehlikeler yatıyor olabilir

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Salcan, burun tıkanıklığının günlük hayatı olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtti. Burun tıkanıklığının sebepleri ve tedavi yöntemleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Burun tıkanıklığının günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan ve rahatsızlık veren bir durum olduğunu, özellikle nefes almayı güçleştirdiğini, uyku kalitesini düşürerek hayat kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Doç. Dr. Salcan, burun tıkanıklığının birçok farklı nedeni olduğunu söyledi.

Soğuk algınlığı ve gribin burun tıkanıklığında en önemli etkilerden biri olduğunu ifade eden Salcan, "Sinüzit, alerjik rinit gibi rahatsızlıklar da burun tıkanıklığının nedenlerindendir. Ayrıca burun bölmesi eğriliği, burunda oluşan polipler, burun içinde konka olarak ifade ettiğimiz dokuların şişmesi, geniz eti büyümesi, sıcaklık değişimleri, hava kirliği ve tansiyon, doğum hapları gibi bazı ilaçlar, sigara dumanı, kirlilik ve özellikle çocuklarda burun deliğine sıkışan küçük bir cisimde tek taraflı burun tıkanıklığına neden olabilir" dedi.

"UZUN SÜRELİ TIKANIKLARDA DOKTORA GİDİN"

Burun tıkanıklığının nedeni basit ve geçici de olsa uzun süreli tıkanıklık durumlarında mutlaka doktora görünmenin önemli olduğunu söyleyen Salcan, "Doktor, doğru teşhis ve uygun tedavi için gerekli incelemeleri yaparak gerekli tedaviyi önerecektir" ifadelerini kullandı.