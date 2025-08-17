Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Caddeler, sokaklar böyle sarsıldı! 6.1'lik Sındırgı depreminin en net görüntüleri

Caddeler, sokaklar böyle sarsıldı! 6.1'lik Sındırgı depreminin en net görüntüleri

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte binadaki eşya ve belgelerin savrulduğu, vatandaşlar ile çalışanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

DEPREMİN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameraları, 10 Ağustos’ta meydana gelen depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte binadaki eşya ve belgelerin savrulduğu, vatandaşlar ile çalışanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Depremde ilçede çok sayıda bina hasar görürken, vatandaşlar halen artçı sarsıntıların tedirginliğini yaşıyor.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.

