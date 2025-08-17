Caddeler, sokaklar böyle sarsıldı! 6.1'lik Sındırgı depreminin en net görüntüleri
Balıkesir'de depremin şiddetini ve yaşanan paniği gösteren yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, depremin başlamasıyla birlikte binadaki eşya ve belgelerin savrulduğu, vatandaşlar ile çalışanların panikle dışarı çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.
DEPREMİN EN NET GÖRÜNTÜLERİ
Sındırgı Belediye binasındaki güvenlik kameraları, 10 Ağustos’ta meydana gelen depremin şiddetini gözler önüne serdi.
Depremde ilçede çok sayıda bina hasar görürken, vatandaşlar halen artçı sarsıntıların tedirginliğini yaşıyor.
Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek vatandaşların tedbiri elden bırakmaması konusunda uyarıda bulundu.
