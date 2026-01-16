Miraç Kandili, yurt genelinde camilerde düzenlenen programlar ve edilen dualarla idrak edildi. Eller Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşması için açıldı.

Peygamber efendimizin bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ‘huzur-u ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de dualar ve ibadetlerle idrak edildi.

CAMİLER DOLDU TAŞTI

Yurdun tüm camilerinde kandil programları düzenlenirken camiler doldu taştı. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve Bakara Suresi’nin “Amenerrasulü” diye başlayan son iki ayeti nazil oldu. Bu mübarek gecede eller, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğe kavuşması için açıldı.

