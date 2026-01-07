Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir şahsın “Canlı bombayım” iddiası üzerine kırmızı alarm verildi. Hastane ve çevresinde panik yaşanırken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu ihbarın asılsız olduğu ve şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.

Olay, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi’nde bulunan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Hastanenin Acil bölümde bir şahsın üzerinde bomba olduğunu söylemesi üzerine hastanede kırmızı alarm verildi. Alarm üzerine hastanede panik yaşandı ve vatandaşlar yoğun bakımdaki hastalarını dışarı çıkardılar.

AKLİ DENGESİNİNYERİNDE OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye; Polis, itfaiye, AFAD ve çeşitli kurumlardan ekip sevk edildi. Çevredeyse Polis Özel Hareketleri güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin şahısla kurdukları diyaloglarda B.O. isimli şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı. Panik üzerine hastane çevresinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, meraklı bakışlarla ekiplerin çalışmalarını cep telefonuyla görüntülediler. Polis ekiplerinin ve il sağlık müdürlüğü ekiplerinin vatandaşlara ihbarın asılsız olduğunu söylemesi üzerine vatandaşlar hastaneye döndüler.

Tedavi için hastaneye gelen vatandaşlar, kırmızı kodlu alarm üzerine panik yaşadıklarını söylediler.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada; "Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıklarından kaydı bulunan B.O. adlı şahıs üzerinde canlı bomba olduğunu iddia etmiştir. Anlık müdahale edilmiş, Hastanede gerekli tedbirler ivedilikle alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarın ASILSIZ olduğu belirlenmiştir. Asılsız ihbarda bulunan ve kontrol altına alınan B.O. adlı şahıs ile ilgili tahkikata başlanmıştır. Hastanemizde hizmet vermek ile ilgili herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

