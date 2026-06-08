Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çay bardağı boğumundan geçmeyen ve madeni 5 liradan büyük olan kirazların hasadına başlandı. Damat çatlatan kirazlar bahçesinde ise 500-600 TL arasında alıcı buluyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda bulunuyor. Lapsekili üreticiler kiraz hasadını sürdürürken, her gün toplanan kirazlar İstanbul'daki hallere gönderiliyor. Lapseki'nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazlar buradan da tüketicinin sofralarına ulaşıyor.

Çay bardağına sığmıyor! Madeni 5 TL'den bile büyük... Fiyatı bahçesinde 600 lira

ÇAY BARDAĞINA SIĞMIYOR

Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor. Son günlerde ise çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan 'Ziraat 900' cinsi kirazlar toplanmaya başladı.

Çay bardağına sığmıyor! Madeni 5 TL'den bile büyük... Fiyatı bahçesinde 600 lira

BAHÇEDE 600 TL

Bu yıl yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan ve bardağa sığmayan 'Ziraat 900' cinsi kiraz halde 100 ile 700 TL başlayan fiyatlara satılırken, manavlarda ise bu fiyat 2 katına çıkıyor. 14 yıldır Lapseki'de kirazcılık ile uğraşan Cihat Gündüz ise çay bardağına sığmayan, hem lezzeti hem de boyutuyla iddialı olduğu kirazlarını bahçesinde ise 500-600 TL arasında satıyor.

Lapseki kirazının hasadına başladıklarını belirten üretici Cihat Gündüz şunları söyledi:

"İçeride tek tek seçiyoruz. Geçen yıl çay bardağına girmeyen kiraz oranı yüzde 25 ile 30 arasıyken, bu sene ise bu oran yüzde 15. Herkese göre piyasa var. 100 liraya da kiraz var. Manavda lüks yerlerde 1000 liraya da kiraz var. 1 lira büyüklüğü üstü dediğimiz tek tek seçme kirazlar var. Biz de 400 lira, 600 lira ve 800 liraya kirazları tek tek seçerek müşterilerimize gönderiyoruz"

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