İnfaz koruma memuruyken hukuk hayalini gerçeğe dönüştüren Ali Fuat Özkan, cezaevindeki tecrübesini avukatlık mesleğinde avantaja çeviriyor. Özkan “Benim hikâyem, cezaevi avlusundan adliye koridorlarına uzanan bir yolculuk. Bu hikâyenin başkalarına da ilham olmasını istiyorum” dedi.

Eskişehir’de avukatlık yapan 38 yaşındaki Ali Fuat Özkan, infaz koruma memuruyken kurduğu hukukçu olma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Meslek hayatına 2009’da başlayan Özkan, görev yaptığı süreçte İnfaz Kanunu’nu incelemeye başladı. Hukuka ilgi duyan Özkan, bu alanda eğitim almak istedi.

Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunu tamamlayan Özkan, daha sonra Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti. Mezun olduğu 2021 yılından beri Eskişehir Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapan Özkan, “Cezaevinde çalışırken infaz hukukunu yerinde gözlemlemem avukatlık mesleğimde bana önemli katkı sağladı. Müvekkillerimle iletişimimde bu tecrübeden faydalanıyorum” dedi.

CEZAEVİ AVLUSUNDAN ADLİYE KORİDORLARINA

Kendi çabasıyla okuduğunu anlatan Özkan, şöyle devam etti: Önce kendime veli oldum, sonra kendimi okuttum. Hem memuriyet hayatı hem hukuk fakültesi okumak biraz zordu. İzinlerimi ayarlayıp derslere o şekilde katılıyordum. Başlangıçta hâkimlik ve savcılık düşünmüştüm ama sonra avukatlığın mizacıma ve karakterime daha yakın olduğunu anladım. Cezaevine bu defa avukat olarak gitmek benim için çok farklı bir histi. Benim hikâyem, cezaevi maltalarından (cezaevinin ana avlusu) adliye koridorlarına uzanan bir yolculuk. Hikâyemin başkalarına da ilham olmasını istiyorum.

Haberle İlgili Daha Fazlası