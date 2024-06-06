Cezaevinde nikah kıymıştı! 21 yıl hapse mahkum edildi

O söz fitili ateşledi! Bahar Candan ile Seçil Erzan cezaevinde kavga etti, memurlar ayırdı

O söz fitili ateşledi! Bahar Candan ile Seçil Erzan cezaevinde kavga etti, memurlar ayırdı

'Çocuk istismarı' suçundan gözaltına alınan bir kişinin sevki sırasında hayatını kaybetmesi sonrası tutuklanan 2 polis memuru ve 1 bekçi 21'er yıl hapse mahkum edildi. Eşinin haksız yere mahkum edildiğini söyleyen Yasemin Cergibozan, "Eşimin oradan çıkacağına emin olduğum için cezaevinde nikah kıydım çünkü eminim. Onların bir şey yapmadığına çok eminiz" dedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçen sene Mayıs ayında 8 ve 2 yaşlarındaki iki kız kardeşin cinsel istismara uğradığı tespit edilmişti. Şüphelilerin Metin Sucu ve A.G. (50) olduğu belirlenirken 2 şüpheli, geçen yıl 22 Mayıs'ta İstanbul'da yakalandı.

Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 polis ve bir bekçi tarafından İstanbul'dan alınan 2 şüpheli, ekip otosuyla Çaycuma'ya götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi. Ekipler, ekip otosunu bir dinlenme tesisinin önüne park edip kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından yakalanan şüpheliler araca bindirildi. Bir süre sonra Metin Sucu ve A.G. fenalaştı. Hastaneye götürülen Metin Sucu hayatını kaybetti, A.G. ise bir süre müşahede altından tutulduktan sonra taburcu edildi.

21'ER YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİLER

Şüphelileri darp ettikleri ileri sürülen polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç tutuklandı. Haklarında 'görevi ihmal' ve 'ölüme sebebiyet verme' suçlarından dava açılan sanıklar 21'er yıl hapse mahkum edildi.

Polis memuru Muhammet Emin Cergibozan'ın eşi Yasemin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç'un eşi Sevcan Oruç, eşlerinin tutuklu bulundukları Ceza İnfaz Kurumu önünde açıklamalarda bulundu.

"GECE TELEFON GELDİ, APAR TOPAR EVDEN ÇIKTI"

Eşi Muhammet Emin Cergibozan'ın mesleğine 29 yaşında başladığını anlatan Yasemin Cergibozan, yaşananları böyle anlattı:

"Gece saat 00.00 sıralarında telefon geldi, apar topar evden çıktı. Bana da ne olduğunu söylemedi, acelesi vardı. Kendileri istismar şüphelilerini almak için İstanbul'a gelmişti. Aldıkları şüpheliler araç içinde taşkınlık çıkarmaya başlamışlar. Eşim arka koltukta şahısları engellemeye ve durdurmaya çalışmış fakat dinlememişler. Daha sonra araç içindeki Metin Sucu, 'Ben şimdi cezaevinde ne yapacağım?' 'Neden girdiğimi bilirlerse beni orada öldürürler' gibi sitemler bulunmaya başlamış ve araç içinde fenalaşmış.

Araç içinde fenalaşan Metin Sucu, kelepçesinin gevşetilmesini istemiş. Bunu gören eşim kelepçeyi gevşetmiş. Daha sonra şahsın kan şekerinin düştüğünü düşünerek akaryakıt istasyonuna girmişler, çikolata ve su gibi şeyler almışlar. Su içirmişler, çikolata yedirmişler fakat adam düzelmemiş. Bunun üzerine hastaneye götürmüşler. Hastaneye götürdüklerinde öldüğü ortaya çıkmış."

"CEZAEVİNDE NİKAH KIYDIM"

Adalet istediğine dikkat çeken Yasemin Cergibozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşimin oradan çıkacağına emin olduğum için cezaevinde nikah kıydım çünkü eminim. Onların bir şey yapmadığına çok eminiz. Şu an burada boşuna yatıyorlar. Adalet istiyoruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Bize yardım edilsin istiyoruz. Neden 21 yıl? Dosyada çok açık var. Bu kadar açık olmasına rağmen neden 21 yıl ceza verildi? Bu rakam verilmemeliydi."

"MAHKEMEDEN SONRA KENDİMİZE GELEMEDİK"

Bekçi Uğur Oruç'un eşi Sevcan Oruç ise adil yargılama talep ettiğine dikkat çekerek, "Raporda bu kadar açık varken, yeterli deliler toplanmamışken eşim ve mesai arkadaşları 21 yıl hüküm giydi. Biz adil yargılama istiyoruz. Bu cezanın kabul edilebilir bir tarafı yok. Benim eşim vatan, millet sevgisiyle dolu biri. Her zaman, 'Vatanım için ne yapabilirim?' diye düşünürdü. Kendisi özel hareket eğitimi aldı ancak sağlık sorunu sebebiyle üzülerek ayrılmak zorunda kalmıştı. Daha sonra bekçi oldu. Vatanına, milletine hizmet vermeye devam etti. Hak ettikleri ceza bu değildi" ifadelerini kullandı.