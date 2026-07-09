Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Dünya Nüfus Günü 2026 raporuna göre, Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa Birliği (AB) ortalamasını aşan Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde çıktı. İşte dünya nüfusunun detayları…

Türkiye İstatistik Kurumu, "Dünya Nüfus Günü 2026" bültenini yayımladı. Buna göre 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu öngörülüyor. Bu dönemde en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan oldu. Hindistan’ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişiyle ABD izledi. Bu üç ülke, dünya toplam nüfusunun yüzde 39,2'sini meydana getirdi. TÜRKİYE 18.SIRADA Türkiye, 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.

TÜRKİYE'NİN GENÇ NÜFUSU AB’DEN YÜKSEK Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu gençlerin oranlarına göre geçen yıl en yüksek genç nüfus oranına sahip ülke yüzde 23,3 ile Güney Sudan oldu. Güney Sudan’ı yüzde 23,1 ile Suriye, yüzde 22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi. Genç nüfus oranında dünya ortalaması 2025'te yüzde 15,6 olarak belirlendi. Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 14,8 ile ortalamanın altında kaldı. Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,8 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu dikkati çekti.

AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkeler arasında ilk sırada yüzde 13,5 ile İrlanda yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 12,5 ile Fransa, yüzde 12 ile Danimarka'nın izlediği görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip ülkelerin ise yüzde 9,1 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya, yüzde 9,9'ar ile Bulgaristan, Slovakya, Slovenya ve Avusturya olduğu görüldü.

ÇOCUK NÜFUS ORANI EN YÜKSEK ÜLKE NERESİ? Ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocukların oranları incelendiğinde, 2025'te en yüksek çocuk nüfus oranına sahip ülke yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olarak kayıtlara geçti. Bu ülkeyi, yüzde 53,3 ile Nijer ve yüzde 53 ile Somali takip etti. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke yüzde 12,9 ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi, yüzde 14 ile Japonya'nın, yüzde 14,4 ile Singapur'un takip ettiği görüldü. Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2025'te yüzde 29,3 olurken Türkiye'deki çocuk nüfus oranı yüzde 24,8 ile ortalamanın altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Dünya Nüfus Günü 2026 raporuna göre, Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa Birliği (AB) ortalamasını aşan Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde çıktı. İşte dünya nüfusunun detayları…

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı Dünya Nüfus Günü 2026 raporuna göre, Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Çocuk ve genç nüfus oranında Avrupa Birliği (AB) ortalamasını aşan Türkiye’nin yaşlı nüfus oranı yüzde 11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde çıktı. İşte dünya nüfusunun detayları…

TÜRKİYE’NİN ORTALAMASI DÜNYA ÜZERİNDE Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında yüzde 10,4 olurken Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde çıktığı hesaplandı. Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülkelerin sırasıyla yüzde 25,1 ile İtalya, yüzde 24,9 ile Portekiz ve yüzde 24,4 ile Yunanistan olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,8 ile Lüksemburg, yüzde 16,2 ile İrlanda olduğu belirlendi. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu kayıtlara geçti.

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