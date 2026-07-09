Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Kral Kaybederse dizisinde üstlendiği "Kenan Baran" karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Halit Ergenç, bu kez oyunculuk kariyerinden çok özel hayatı ve ticari yatırımlarıyla gündeme geldi. Uzun süredir iş dünyasına yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Ergenç'in, dedesinden kalan mirasla ilgili aldığı karar dikkat çekti.

Zerda, Aliye, Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Babil ve son olarak Kral Kaybederse gibi birçok başarılı yapımda rol alan Halit Ergenç, son dönemde ekranlardan uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.

Yoğun oyunculuk temposunun ardından zamanını daha çok ailesine ve ticari girişimlerine ayıran ünlü oyuncunun, İstanbul ile Londra arasında sık sık seyahat ettiği biliniyor.

DEDESİNDEN BÜYÜK MİRAS

Başarılı oyuncu, şimdi ise dedesinden kendisine kalan miras nedeniyle gündeme geldi. Akif Yaman'ın özel haberine göre Halit Ergenç, dedesinden miras kalan arsayı kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte devraldı. Söz konusu arazinin geleceğiyle ilgili alınan karar ise dikkat çekti.

Halit Ergenç dedesinden kalan mirası devraldı! Arsada hayalini gerçekleştirecek

SİTE YERİNE KONAK İSTEDİ

İddiaya göre miras kalan arsa üzerinde modern bir site projesi hayata geçirilmesi planlanıyordu. Ancak Halit Ergenç'in bu projeye farklı bir öneri sunduğu öne sürüldü. Ünlü oyuncunun, site projesi yerine kendisi için geleneksel mimariyi yansıtan, Safranbolu evlerinden ilham alan özel bir konak inşa edilmesini istediği iddia edildi.

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