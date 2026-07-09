Şampiyonlar Ligi heyecanı: Birinci eleme turu ilk maçları tamamlandı
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, 8 Temmuz Çarşamba günü oynanan 4 mücadeleyle sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı, birinci eleme turunda 7 Temmuz Salı ve 8 Temmuz Çarşamba günü oynanan 14 karşılaşmayla başladı.
Devler Ligi'nde alınan sonuçlar şöyle:
Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova): 1-1
Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler): 2-0
Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0
Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra): 3-1
Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya): 2-0
Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-2
Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-1
Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan): 1-1
Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg): 2-1
Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan): 1-0
Kairat Almaty (Kazakistan)-Sutjeska-Niksic (Karadağ): 2-1
Flora Tallinn (Estonya)-Iberia (Gürcistan): 2-3
Vitebsk (Belarus)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-4
Petrocub (Moldova)-Egnatia (Arnavutluk): 1-1
Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu müsabakalarının rövanşları, 14-15 Temmuz'da yapılacak.