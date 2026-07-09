Halka arz sürecini tamamlayan İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri'nin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Borsa İstanbul tarafından yapılan son açıklamayla birlikte ISVEA kodlu payların işlem göreceği pazar ve işlem tarihi netleşti.

Temmuz ayındaki halka arzlara ilgi gösteren yatırımcılar, İsvea Seramik hisselerinin ne zaman borsada işlem görmeye başlayacağını araştırıyor. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuruyla şirket paylarının işlem göreceği tarih ve işlem esaslarına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

İSVEA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin halka arz edilen payları, 10 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre şirketin sermayesini temsil eden toplam 280 milyon TL nominal değerli payları kotasyona alınırken, halka arz edilen paylar yatırımcılarla buluşacak.

Şirket hisseleri "ISVEA.E" işlem koduyla sürekli işlem yöntemi kapsamında alınıp satılabilecek. Paylar için belirlenen baz fiyat 20,90 TL olurken, ilgili sırada uygulanacak maksimum emir değeri ise 1 milyon TL olarak açıklandı. Böylece halka arzdan pay alan yatırımcılar, 10 Temmuz itibarıyla hisselerinde işlem yapabilecek. İsvea Seramik, halka arz kapsamında 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde toplam 67 milyon TL nominal değerli payını yatırımcılara sundu.

İsvea ne zaman işlem görecek? ISVEA borsa işlem tarihi belli oldu

İSVEA HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Şirket payları Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görecek.

İSVEA HALKA ARZI KAÇ LOT VERDİ?

İsvea Seramik halka arzında toplam 67 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu. Bireysel yatırımcıya kişi başı yaklaşık 45 lot (940 TL) dağıtım gerçekleşti.

Haberle İlgili Daha Fazlası