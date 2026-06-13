Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çocuk parkında yaşanan köpek saldırısı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Büyük bir köpeğin saldırısına uğrayan hayvanı kurtarmaya çalışan anne ve çocukları zor anlar yaşadı. Olay anında müdahale eden doktorun hamlesi daha büyük bir faciayı önledi. Sosyal medyadaki eleştirilere cevap veren doktor, köpeğin çocuklara da saldırabileceğini düşündüğü için harekete geçtiğini belirtti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan köpek saldırısı, bir köpeğin etkisiz hale getirilme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 20.00 sıralarında Mümtaz Gür Çocuk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen H.K. çocuklarıyla birlikte tasmalı köpeğini gezdirirken, parkta tasmalı olmasına rağmen serbest dolaşan büyük cins bir köpek aniden saldırdı. Boyun bölgesinden ağır şekilde yaralanan köpeği kurtarmaya çalışan anne ve 14 yaşındaki oğlu, saldırıyı engellemekte başarılı olamadı.

Yaşanan arbede sırasında parkta bulunan Özel Odak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Adem Çatak olaya müdahale etti. Elindeki çekiçle saldırgan köpeğe vuran Çatak'ın müdahalesi sonrası köpek etkisiz hale gelirken, olay yerinde telef oldu. Köpekleri ayırmaya çalışırken sağ bacağının diz altından ısırılan 14 yaşındaki çocuk ise hastanede tedavi altına alındı ve kendisine kuduz aşısı uygulandı.

Çocuk parkındaki köpek saldırısı kamerada! Doktorun müdahalesi faciayı önledi

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından bölgedeki bir konuta ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, anne ve oğlunun köpekleri ayırmaya çalıştığı, bu sırada olay yerine gelen Op. Dr. Adem Çatak'ın elindeki çekiçle müdahalede bulunduğu anlar saniye saniye yer aldı.

"ÇOCUKLARI KORUMAK İÇİN MÜDAHALE ETTİM"

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Op. Dr. Adem Çatak, köpeğin çocuklara da saldırabileceğini düşündüğü için harekete geçtiğini belirtti. Çatak, müdahale etmemesi halinde daha ağır sonuçların yaşanabileceğini savundu.

Çocuk parkındaki köpek saldırısı kamerada! Doktorun müdahalesi faciayı önledi

ANNE DOKTORA DESTEK VERDİ

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan anne H.K. ise doktor hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi. Müdahalenin saldırıyı sonlandırmak ve çocukların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden anne, yaşanan olayın çocukları üzerinde ciddi psikolojik etki bıraktığını söyledi.

Doktorun saldırıyı durdurmaya çalıştığını belirten H.K., "Doktor bey müdahale etmeseydi belki de çocuklarım daha büyük zarar görebilirdi. İnsan sağlığı her şeyden önemli" ifadelerini kullanarak Op. Dr. Adem Çatak'a teşekkür etti.

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