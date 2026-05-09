Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan yaklaşık 270 yıllık ceviz ağacı, yıllara meydan okuyarak ayakta kalmaya devam ediyor. Tarihi ağacın 300-350 kilogram civarında ürün vermeye devam ettiği belirtildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Alçiri Mahallesi mevkiinde bin 400 rakımlı bölgede bulunan ve yaklaşık 270 yıllık olduğu belirtilen ceviz ağacı dikkat çekiyor. Yaşına rağmen halen verimli olduğu belirtilen ağacın geçmiş yıllarda yüksek miktarda ürün verdiği ifade edildi.

Dedelerden miras kaldı! Zamana direniyor: 270 yıldır dimdik ayakta

DEDE MİRASI

Bölge sakinlerinden Aliseydi Maskar ağacın dedelerinden miras kaldığını belirterek, "Gördüğünüz bu ceviz ağacı rivayete göre yaklaşık 270 yıllık. Dedelerimizden kalma bir ağaç. Biz burada yaklaşık yüz yıldır oturuyoruz. Bizden önce kim yaşadıysa bu ağacı korumuş. Şu an burada beşinci kuşağımız yaşıyor" diye konuştu.

Çocukluk dönemlerinde ağacın çok daha fazla ürün verdiğini kaydeden Maskar, "Şu anda da 300 ila 350 kilogram civarında ürün veriyor. Halen dimdik ayakta" dedi.

