Diyarbakır’da kimyasal yönden aşınan kayalar üzerinde bulunan keşif heyecanlandırdı. Fırat ve Dicle nehirlerinin meydana getirdiği su yollarının minyatürü, 20 bin yıl sonra ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan olan sediment tortulu kireç taşı tabakasının üzerinde oluşan lapyalar, dikkat çeken bir görüntüyü ortaya çıkardı.

Diyarbakır’da kayaların arasında ‘Orta Doğu hazinesi’, 20 bin yıl sonra ortaya çıktı

20 BİN YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yağış sularının kayayı kimyasal yönden aşındırması sonucu, Orta Doğu'nun en önemli havzalarından olan Fırat ve Dicle nehirlerinin meydana getirdiği su yollarının taş tabakası üzerindeki minyatürü, 20 bin yıl sonra gün yüzüne çıktı.

MİNYATÜR ÖRNEĞİ

Alanın sediment tortulu kireç taşı tabakası olduğunu söyleyen Antropolog Naci Akdemir, bu lapyaların Fırat ile Dicle nehirlerinin ve kollarının meydana getirdiği peneplenleşmenin minyatür bir örneği olduğunu belirtti.

“15-20 BİN SENE GİBİ BİR ZAMAN”

Bu lapyaların minyatür seviyede akarsular, akarsu vadileri, akarsu su ayrım çizgileri, göller, göl ayakları, bunların kıvrımları, bunların araziye göre şekillenmesi olduğunu belirten Akdemir, şunları söyledi:

Mesela kuzey tarafının az eğimli, güney tarafının çok olması gibi çok güzel minyatür, yeryüzü şekillerini meydana getirmiştir. Esasen coğrafya öğretmenlerimizin bu konuları burada, yerinde, arazide işlemesinde çok çok büyük faydalar olacağına inanıyorum. Toprağın örttüğü kısımda lapyalar az ve sığ, toprağın altından çıkmış kesimlerde daha derin ve belirgindir. Hal böyle olunca biz bunlar için en fazla 15-20 bin sene gibi bir zaman diyebiliriz.

Minyatür örneklerinin zamanına ilişkin de değerlendirmede bulunan Akdemir, buzulların kalmasından sonra oluşmuş olabileceklerini söyledi.

