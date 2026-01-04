Diyarbakır’da kayaların arasında ‘Orta Doğu hazinesi’, 20 bin yıl sonra ortaya çıktı
Diyarbakır’da kimyasal yönden aşınan kayalar üzerinde bulunan keşif heyecanlandırdı. Fırat ve Dicle nehirlerinin meydana getirdiği su yollarının minyatürü, 20 bin yıl sonra ortaya çıktı.
- Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, Fırat ve Dicle nehir sistemlerinin minyatürünü andıran lapyalar keşfedildi.
- Bu lapyalar, yağış sularının sediment tortulu kireç taşını kimyasal aşındırması sonucu oluştu.
- Antropologlara göre, oluşumlar yaklaşık 15-20 bin yıl önce buzulların erimesi sonrası ortaya çıktı.
- Oluşum, Fırat ve Dicle nehirlerinin peneplenleşmesinin minyatür bir örneği olarak kabul ediliyor.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde ilçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktan olan sediment tortulu kireç taşı tabakasının üzerinde oluşan lapyalar, dikkat çeken bir görüntüyü ortaya çıkardı.
20 BİN YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Yağış sularının kayayı kimyasal yönden aşındırması sonucu, Orta Doğu'nun en önemli havzalarından olan Fırat ve Dicle nehirlerinin meydana getirdiği su yollarının taş tabakası üzerindeki minyatürü, 20 bin yıl sonra gün yüzüne çıktı.
MİNYATÜR ÖRNEĞİ
Alanın sediment tortulu kireç taşı tabakası olduğunu söyleyen Antropolog Naci Akdemir, bu lapyaların Fırat ile Dicle nehirlerinin ve kollarının meydana getirdiği peneplenleşmenin minyatür bir örneği olduğunu belirtti.
“15-20 BİN SENE GİBİ BİR ZAMAN”
Bu lapyaların minyatür seviyede akarsular, akarsu vadileri, akarsu su ayrım çizgileri, göller, göl ayakları, bunların kıvrımları, bunların araziye göre şekillenmesi olduğunu belirten Akdemir, şunları söyledi:
Mesela kuzey tarafının az eğimli, güney tarafının çok olması gibi çok güzel minyatür, yeryüzü şekillerini meydana getirmiştir. Esasen coğrafya öğretmenlerimizin bu konuları burada, yerinde, arazide işlemesinde çok çok büyük faydalar olacağına inanıyorum. Toprağın örttüğü kısımda lapyalar az ve sığ, toprağın altından çıkmış kesimlerde daha derin ve belirgindir. Hal böyle olunca biz bunlar için en fazla 15-20 bin sene gibi bir zaman diyebiliriz.
Minyatür örneklerinin zamanına ilişkin de değerlendirmede bulunan Akdemir, buzulların kalmasından sonra oluşmuş olabileceklerini söyledi.