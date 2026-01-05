İstanbul’da 5 Ocak Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası gözler yeniden valiliklerden gelecek açıklamalara çevrildi. ''İstanbul'da okullar tatil mi son dakika?'' sorusu gündemin merkezinde. İşte detaylar...

Daha önce 2 Ocak Cuma günü birçok ilde kar tatili uzatılmıştı. İstanbul için ise 5 Ocak Pazartesi için yeni bir tatil kararının gelip gelmeyeceğine dair beklenti arttı. İstanbul'da okullar tatil mi son dakika? İstanbul Valiliği açıklama yaptı mı? İşte tüm detyalar...

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul’da 5 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Daha önce olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak tarihinde eğitime birçok ilde ara verilmişti. Fakat bugün için İstanbul'da okullar tatil ilan edilmedi. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliği’nden gelebilecek kar tatili kararını yakından takip ediyor.

5 OCAK İSTANBUL’DA KAR TATİLİ VAR MI?

Şu anda İstanbul’da 5 Ocak Pazartesi günü için kar tatili kararı henüz alınmadı. Hava koşullarının şehir genelinde ulaşımı ciddi şekilde aksatacak seviyede olması halinde kar tatili ilan edilebileceği belirtiliyor. Ancak İstanbul Valiliği henüz bir açıklama yapmadı.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

İstanbul Valiliği tarafından 5 Ocak Pazartesi gününe ilişkin okulların tatil edilmesine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Valilikten yeni bir duyuru gelmesi halinde kamuoyu bilgilendirilecek. Şu an için eğitim-öğretimin normal seyrinde devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

5 Ocak Pazartesi - Rüzgarlı, 12-14 derece

6 Ocak Salı - Çok bulutlu, 8-14 derece

7 Ocak Çarşamba - Çok bulutlu, 9-15 derece

8 Ocak Perşembe - Sağanak yağışlı, 11-13 derece

9 Ocak Cuma - Yağmurlu, 3-6 derece

