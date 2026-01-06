Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti. TİMS&B ortaklarından Savcı’nın saçından alınan örneklerde "kokain" kullandığı tespit edildi.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra, cep telefonuna el konulan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından Timur Savcı'nın Adli Tıp Kurumu sonuçları çıktı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Takvim'de yer alan habere göre Timur Savcı'nın saçından alınan örneklerde "kokain" kullandığı tespit edildi.

Ela Rümeysa Cebeci ile yazışmaları ortaya çıkmıştı! Timur Savcı’nın uyuşturucu kullandığı tespit edildi

NELER OLDU?

Soruşturma kapsamında Savcı'nın, sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmaları ortaya çıkmış, Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği tespit edilmişti. Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu. Bahsi geçen isimlerden biri ise Timur Savcı'ydı.

ELA RÜMEYSA'YA KONUM ATMIŞ

Timur Savcı'nın da Ela Rümeysa Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerle ortaya çıkmıştı. 25 Ekim 2024'te Cebeci ile Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlendi.

"THC'Mİ UNUTMA, UP OLMAK İSTİYORUM"

Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği öğrenildi.

