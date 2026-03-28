Diyarbakır'da korkutan gece! Apartmandan gelen ses 51 kişiyi evinden etti
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kolonlarından çatlama sesleri gelen Habib Apartmanı, 51 kişinin tahliye edilmesiyle güvenlik çemberine alındı.
Özetle DinleDiyarbakır'da korkutan gece! Apartmandan gelen ses...
Yaşam 2 dk önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki 6 katlı Habib Apartmanı'nda kolonlardan gelen çatlama sesleri üzerine panik yaşandı ve bina sakinleri tahliye edildi.
- Binanın kolonlarından gelen çatlama sesleri üzerine panik yaşandı.
- Olay yerine AFAD, polis, Bağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri yönlendirildi.
- Yapılan inceleme sonucu binada risk durumu olduğu belirlendi.
- Biri boş, 9 dairedeki 51 vatandaş geçici olarak tahliye edildi.
- Binanın çevresi şeritle çekilerek güvenlik önlemi alındı.
- Nihai kararın detaylı inceleme sonucunda belirleneceği öğrenildi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 6 katlı Habib Apartmanı, kolonlarından gelen çatlama sesleri üzerine büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, Bağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekibi yönlendirildi.
51 KİŞİ KABUSU YAŞADI
Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu binada risk durumu olması nedeniyle biri boş, 9 dairedeki 51 vatandaş geçici olarak tahliye edildi.
Binaya şeridi çekilerek, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi aldı.
Nihai kararın yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.
