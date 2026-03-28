Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kolonlarından çatlama sesleri gelen Habib Apartmanı, 51 kişinin tahliye edilmesiyle güvenlik çemberine alındı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan 6 katlı Habib Apartmanı, kolonlarından gelen çatlama sesleri üzerine büyük bir panik yaşanmasına neden oldu.

Diyarbakırda korkutan gece! Apartmandan gelen ses 51 kişiyi evinden etti

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, Bağlar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekibi yönlendirildi.

51 KİŞİ KABUSU YAŞADI

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucu binada risk durumu olması nedeniyle biri boş, 9 dairedeki 51 vatandaş geçici olarak tahliye edildi.

Binaya şeridi çekilerek, polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi aldı.

Nihai kararın yapılacak detaylı inceleme sonucu belirleneceği öğrenildi.

