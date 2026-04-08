Doğada kendi kendine yetişiyor! İsteyen yemek, isteyen turşu, isteyen de sakız yapıyor: Kilosu 250 TL
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ilkbahar mevsiminde doğada kendiliğinden yetişen kengerler vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Kilosu 250 lira olan kengere yoğun talep olduğu belirtildi.
Doğada kendiliğinden yetişen, dikenli ve toplanması zor bir bitki olan kenger, mutfak kültürünün önemli bir parçasıdır ve farklı şekillerde tüketilerek kilogramı 250 TL'ye kadar alıcı bulmaktadır.
- Kengerin dikenleri kökünden temizlendikten sonra yumurta ile kavrularak yemeği ve turşusu yapılabilir.
- Kengerin köklerinden akan süt kıvamındaki sıvı kurutularak sakız olarak da tüketilir.
- Üreticiler toplama ve temizleme zorluğu nedeniyle fiyatların ucuz olduğunu savunurken, tüketiciler pahalılıktan şikayetçidir.
- Çermik'te kengerin kilosu 250 liradan alıcı bulabilmektedir.
Doğada kendiliğinden yetişen ve dikenli bir bitki olan kenger, toplanması oldukça zor bir bitki. Kenger, bölge mutfak kültürünün de önemli bir parçası olarak biliniyor.
YEMEĞİ VE TURŞUSU YAPILABİLİYOR
Dikenleri kökünden temizlenen kengerin yumurta ile kavrularak yemeği ve turşusu yapılabiliyor. Ayrıca köklerinden akan süt kıvamındaki sıvı kurutularak, sakız olarak da tüketiliyor.
KİLOSU 250 TL
Üreticiler toplanması ve temizlenmesindeki zorluğundan dolayı fiyatlarının ucuz olduğundan, tüketicilerde fiyatlarının pahalı olduğundan şikayetçi. Çermik'te kengerin kilosu 250 liradan alıcı bulabiliyor.
