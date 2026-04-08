Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde ilkbahar mevsiminde doğada kendiliğinden yetişen kengerler vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Kilosu 250 lira olan kengere yoğun talep olduğu belirtildi.

Doğada kendiliğinden yetişen ve dikenli bir bitki olan kenger, toplanması oldukça zor bir bitki. Kenger, bölge mutfak kültürünün de önemli bir parçası olarak biliniyor.

YEMEĞİ VE TURŞUSU YAPILABİLİYOR

Dikenleri kökünden temizlenen kengerin yumurta ile kavrularak yemeği ve turşusu yapılabiliyor. Ayrıca köklerinden akan süt kıvamındaki sıvı kurutularak, sakız olarak da tüketiliyor.

KİLOSU 250 TL

Üreticiler toplanması ve temizlenmesindeki zorluğundan dolayı fiyatlarının ucuz olduğundan, tüketicilerde fiyatlarının pahalı olduğundan şikayetçi. Çermik'te kengerin kilosu 250 liradan alıcı bulabiliyor.

