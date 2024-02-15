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    • Dünyanın en derin çukurunda 'alkol şişesi' bulundu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Dünyanın en derin çukurunda &#039;alkol şişesi&#039; bulundu

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dünyanın en derin çukuru olarak bilinen Mariana Çukuru, bilimsel araştırmalar da büyük ilgi odağı. 10 bin 994 metrelik derinliği ile dünyanın en derin noktasında bilim insanları 'alkol şişesi' buldu. Burası tek Türk'ün düştüğü yer olarak biliniyor.

    Oregon Devlet Üniversitesi'nde coğrafya ve oşinografi profesörü olan Dr. Dawn Wright, 2022'de insanların gezegeni  geri dönülemez bir şekilde kirlettiğini açıklamıştı.

    TUHAF BİR NESNE BULUNDU

    Los Angeles Times'ın haberine göre, su altı araştırmasının ilk hedefi Mariana Çukuru'nun daha önce ziyaret edilmemiş bir bölgesini keşfetmekti. Araştırmacı iki koltuklu  bir denizaltıyla Pasifik Okyanusu'nun en derin noktasına keşfe çıktı. Araç burada çok tuhaf bir şey buldu.

    Dünyanın en derin çukurunda 'alkol şişesi' bulundu

    'ALKOL ŞİŞESİ' BULUNDU

    Dr. Wright keşfini, “Dünyanın en derin noktasında, okyanusun dibinde çökelti içinde duran bir alkol şişesi. Etiketi hala bozulmamış, Pasifik'in en karanlık derinliklerine kadar yol kat etmişti" diye açıkladı. Bu insan atığı, insanlardan önce dünyamızın el değmemiş bir kısmına ulaşmayı başarmıştı. Kullanıcılar sosyal medyada insanlara ait bir atığın dünyanın en derin ve el değmemiş noktasına ulaşmasını tepkiyle karşıladı.

    Dünyanın en derin çukurunda 'alkol şişesi' bulundu

    MARİANA ÇUKURUNA DÜŞEN TEK TÜRK

    2013 yılında Tayvan'dan Meksika'ya yük taşıyan gemide çalışan Cemil Çakır, 11 bin metre ile Dünya'nın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na düştü. Arama çalışmalarında Çakır'dan hiçbir iz bulunamadı.

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Yaşam > Dünyanın en derin çukurunda 'alkol şişesi' bulundu
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