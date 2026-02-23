Kars’ta sağ elinin 4 parmağını kaybeden gazi Özel Harekât polisi Furkan Düzenli, ‘silah tutamaz’ diyenlere inat, Bulgaristan’da 4 bin metre mesafeye atış yaparak dünya rekoru kırdı.

GAMZE ERDOĞAN/ ANKARA- Zorlu bir operasyon sonrası ağır yaralanarak gazi olan emekli Özel Harekât polisi Furkan Düzenli (42), azmiyle dünya rekoruna uzandı. 2012 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinde katıldığı bir operasyonda zırhlı aracın devrilmesi sonucu sağ elinin dört parmağını kaybeden Düzenli, yaşadığı sürece rağmen keskin nişancılıktan kopmadı.

Başarı hikâyesini gazetemize anlatan Düzenli “Gazi olduktan sonra kendi isteğimle tekrar Özel Harekât’ta geri hizmette görev aldım. Operasyonlara katılamıyor, yalnızca eğitmenlik yapıyordum. Aynı zamanda kendimi eğitmeye devam ettim. Engelli insanların azmi bana ilham oldu. Parmaklarımın kopuk olmasını bahane etmeden daha azimle çalıştım” dedi.

‘İLGİM MESLEĞE DÖNÜŞTÜ’

Doktorlar ve polis teşkilatınca polislik vasfını kaybettiği söylenirken atış rekorları kıran Düzenli “Operasyonda yaralandıktan sonra 7 ameliyat geçirdim. Bir daha elimi kullanıp kullanamayacağım belli değildi. Ama vazgeçmedim.

Eksik parmaklarına rağmen azmiyle dünya rekorunu göğüsledi: Süper gaziden 4 km'ye tam isabet

2025 yılında Bulgaristan’da 408 CheyTac silah ile 4 bin metre mesafeye atış yaparak dünya rekoru kırdım. Erzurum’daki “Gazi Sniper” adlı firmamda optik cihazlar ve keskin nişancı ekipmanları üretiyoruz. Çocukluktaki ilgim zamanla mesleğe dönüştü” ifadelerini kullandı. Yurt içinde ve yurt dışında takdir gördüğünü belirten Düzenli şöyle devam etti:

"4 bin metreye atış ciddi teknik bilgi gerektiriyor. Bu silahları bireysel olarak ülkemizde edinmek mümkün değil"

KUSURSUZ HESAPLAMA ŞART

Silahı ve mühimmatı almakla işin bitmediğini belirten Düzenli “Kendi fişeğimizi tüfeğe ve atışa uygun hâle getirmek için kendimiz yapıyoruz. Basınç, sıcaklık, nem, rüzgâr, barut sıcaklığı, namlu çıkış hızı gibi birçok etkeni kusursuz hesaplamak gerek. Başarımı hevesime ve beni destekleyen aileme borçluyum” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası